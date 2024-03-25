Суд отклонил иск инвесторов к ЦБ из-за остановки торгов на Мосбирже в 2022 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник отклонил иск частных инвесторов к ЦБ РФ о признании недействительными предписаний на остановку торгов на "Московской бирже" в 07:52 (по Москве) 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия.

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Группа инвесторов в октябре 2023 года обратилась в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на Московской бирже в 07:52 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия регулятора, "выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".

В качестве третьих лиц привлечены "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Московская биржа".

Позднее истцы подали заявление о направлении дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, выделив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дельнейшего направления на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Утром 24 февраля 2022 года после объявления о начале специальной военной операции на Украине "Московская биржа" открыла торги в 7:00 в обычном режиме. После обрушения котировок ценных бумаг и курса рубля в 7:52 торги были приостановлены до особого распоряжения, а спустя два часа возобновлены.

В тот день рынок акций РФ продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю, под давлением панических распродаж индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.