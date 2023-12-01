Суд признал банкротом бывшего члена совета директоров Анталбанка Гундорова

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 ноября признал несостоятельным (банкротом) бывшего члена совета директоров Анталбанка Сергея Гундорова.

Как сказано в решении на сайте арбитража, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев и утвердил финансовым управляющим Анну Афанасьеву. Ее отчет о проделанной работе назначен на 13 мая 2024 года.

В документе со ссылкой на финансового управляющего говорится, что объем требований, включенных к настоящему времени в реестр кредиторов экс-банкира, составил 8,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 10 апреля признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Анталбанка) о банкротстве Гундорова.

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 8,9 млрд рублей долга перед банком.

Наличие у Гундорова кредиторской задолженности перед банком подтверждается вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2019 года, указывалось в документе.

Столичный арбитраж 23 марта признал обоснованным заявление Анталбанка в лице АСВ о банкротстве еще одного бывшего члена совета директоров этого кредитного учреждения - Джоила Бабба.

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов сроком на шесть месяцев, включил в реестр кредиторов экс-банкира требование банка в размере 8,9 млрд рублей. 26 сентября он был признан банкротом.

Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-кредит", Дорис банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".

Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал Анталбанк банкротом. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Лицензии банк лишился 24 сентября 2015 года.

Анталбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 181-е место по размеру активов и 142-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".