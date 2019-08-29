Бывший владелец девяти банков приговорен к 11 годам колонии за хищение денег вкладчиков

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бизнесмен Магомед Мухиев и еще семь человек, которые контролировали в Москве девять кредитных организаций, в том числе Анталбанк , "Лада-Кредит" и Гринфилдбанк, получили реальные и условные сроки в колонии за хищение 37 млрд рублей у вкладчиков. Мухиев приговорен к 11 годам общего режима и штрафу в 9,5 млн рублей, сообщила пресс-служба СКР.

Еще один фигурант дела получил четыре года колонии, остальные - условные сроки. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере или в присвоении в особо крупном размере. Также следствие добилось обеспечительного ареста недвижимости, машин и яхты Мухиева на 1 млрд рублей в интересах гражданского истца.

Ранее об этом решении Замоскворецкого суда сообщил "Коммерсантъ". Издание отмечает, что фигурантам дела также вменяли организацию и участие в преступном сообществе, но суд это обвинение с них снял.

Суд и следствие установили, что с 2014 по 2015 годы Мухиев и его подельники контролировали банки "Лада-Кредит", ООО КБ "Анталбанк", АО "НСТ-Банк", ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ "Межрегионбанк", ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО Банк "Содружество", АО "Гринфилдбанк" и ОАО КБ "Максимум". Эти банки агрессивно привлекали средства граждан во вклады под завышенные проценты, затем похищали их через заведомо невозвратные кредиты и фиктивные сделки. Ущерб от их деятельности следствие оценило в 37 млрд рублей.

Обвиняемые вину не признали.

Анталбанк лишился лицензии в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года "Ведомости" узнали от источников, что в Банке России расследуют деятельность так называемой "группы Анталбанка", которая покупала кредитные организации через подставных лиц, активно привлекала в них вклады, выводила активы, а после отзыва у банка лицензии искала следующую "жертву". К группе ЦБ отнес банки, упомянутые в нынешнем пресс-релизе СКР. В феврале 2016 года "Коммерсантъ" писал, что делом девяти банков занялось следствие МВД.