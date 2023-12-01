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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

ФТС с начала года перечислила в бюджет РФ около 6 трлн рублей

В ведомстве ожидают, что годовой план в 6,46 трлн руб. будет перевыполнен

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года перечислила в бюджет около 6 трлн рублей, плановое задание на год будет перевыполнено, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов на коллегии таможенной службы.

"Мы вплотную подошли к 6 трлн рублей, собранных и перечисленных в федеральный бюджет. Выходим на уверенное выполнение годового планового задания. Важно последний месяц уходящего года доработать так же ритмично, чтобы выполнить и даже перевыполнить плановое задание", - приводит высказывание Давыдова на коллегии пресс-служба ФТС.

Ранее Давыдов сообщал, что план по платежам на текущий год составляет для ФТС 6 трлн 464 млрд рублей.

Как сообщалось, за 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7,156 трлн рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

ФТС Руслан Давыдов
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