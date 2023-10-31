ФТС собрала 30 млрд руб. от введенной с октября экспортной пошлины на ряд товаров

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России в октябре собрала порядка 30 млрд рублей от введенной с 1 октября экспортной пошлины на широкую номенклатуру товаров, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов, выступая на международном таможенном форуме.

Он отметил, что фискальное значение этой экспортной пошлины не столь велико, так как в настоящее время ФТС собирает в бюджет порядка 26-27 млрд рублей в день.

"Мы в день собираем 26-27 млрд рублей. А тут за месяц собрано (от новой экспортной пошлины - ИФ) порядка 30 млрд рублей. То есть это примерно один день нашей работы. В целом в общих цифрах для бюджета это небольшие значения", - прокомментировал он фискальное значение новой экспортной пошлины.

Давыдов также сообщил, что всего с начала года ФТС перечислила в бюджет порядка 5,3 трлн рулей (по состоянию на 30 октября - ИФ). Из них 4 трлн рублей, по его словам, приходятся на импортные платежи, 1 трлн рублей на экспортные платежи и примерно 300 млрд рублей на утилизационный сбор.

Как сообщалось, привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров вступила в действие в РФ с 1 октября и, согласно 1538-му постановлению правительства от 21 сентября, будет применяться до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар составляет 4%, при 85-90 руб. за доллар - 4,5%, при 90-95 руб. - 5,5%, при 95 руб. и более - 7%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов пояснял, что эти экспортные пошлины вводятся для защиты внутреннего рынка от девальвации рубля, чтобы минимизировать влияние ослабления рубля на инфляцию.

План по перечислениям в бюджет на 2023 год для ФТС составляет 6 трлн 464 млрд рублей. За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7,156 трлн рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.