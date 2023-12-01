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Glencore закрыл сделку по покупке доли в алюминиевых активах Norsk Hydro в Бразилии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сырьевой трейдер Glencore закрыл сделку по приобретению 30% в глиноземном заводе Alunorte и 45% в производителе бокситов Mineracao Rio do Norte (MRN) в Бразилии у норвежской Norsk Hydro.

Glencore получит право на продажу продукции Alunorte и MRN пропорционально своей доле участия в активах, говорится в сообщении покупателя.

Сумма сделки ранее оценивалась компанией примерно в $0,7 млрд.

Alunorte - крупнейший в мире глиноземный завод за пределами Китая, его мощность составляет 6,3 млн тонн глинозема в год. Предприятие является одним из главных потребителей сырья MRN, способной производить около 12,5 млн тонн бокситов в год. При этом 70% своей потребности в бокситах Alunorte обеспечивает за счет поставок с принадлежащей Norsk Hydro шахты Paragominas на севере Бразилии.

В результате сделки доля Norsk Hydro в Alunorte снизится до 62%.

Norsk Hydro Бразилия Норвегия Glencore Alunorte Paragominas
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