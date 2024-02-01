Glencore в 2023 году снизила выпуск меди на 5%, до 1,01 млн тонн

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore в 2023 году снизила выпуск меди на 5%, до 1,01 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Снижение отражает продажу австралийского месторождения Cobar в июне 2023 года и меньшее извлечение попутной меди. Прогноз Glencore по меди на этот год был на уровне 1,04 млн тонн (с флуктуациями в обе стороны 30 тысяч тонн).

Выпуск никеля сократился на 9%, до 97,6 тысячи тонн - при прогнозе 102 тысячи тонн (с отклонением в 4 тысячи тонн), что объясняется большей долей третьих лиц в производстве предприятии INO (Канада) и запланированной остановкой Murrin Murrin на техобслуживание.

Производство кобальта упало на 6%, до 41,3 тысячи тонн, цинка - на 2%, до 918,5 тысячи тонн, свинца - на 5%, до 182,7 тысячи тонн. Добыча угля выросла на 3%, до 113,6 млн тонн. Производство золота увеличилось на 13%, составив 747 тыс. унций, серебра - упало на 16%, до 20,01 млн унций.

В 2024 году Glencore ожидает выпустить 950 тысяч - 1,01 млн тонн меди, 35-40 тысяч тонн кобальта, 900-950 тысяч тонн цинка, 80-90 тысяч тонн никеля, 1,1-1,2 млн тонн феррохрома и 105-115 млн тонн угля.

Glencore оценивает скорректированную EBIT в 2023 финансовом году в размере примерно $3,5 млрд, что повторяет темпы роста за первое полугодие, сообщил глава компании Гари Нэгл.