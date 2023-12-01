"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" получило разрешение на приобретение принадлежащих UROC Limited 2,6 млрд акций ПАО "ЭЛ5-Энерго", говорится в опубликованном в пятницу вечером распоряжении президента РФ.

Акционерный капитал "ЭЛ5-Энерго" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. По данным компании на апрель 2023 года, UROC Limited принадлежит 7,4% капитала. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" получил разрешение на приобретение всей доли UROC.

Доля нефтяной компании в "ЭЛ5-Энерго" может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

Зарегистрированная на Кипре UROC Limited в 2021 году приобрела долю в "ЭЛ5-Энерго" (на тот момент "Энел Россия"). В энергокомпании тогда не смогли прокомментировать, кем является новый акционер, но источник "Интерфакса" на фондовом рынке предполагал, что UROC Limited может быть связана с ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners, который ранее входил в консорциум с РФПИ и австралийским фондом Macquarie.

В свою очередь "ЛУКОЙЛ" вошел в состав акционеров "Энел Россия" в октябре 2022 года, получив в результате продажи своей доли итальянским Enel 26,9%, еще 29,5% отошло к "ААА Управление Капиталом".

В январе 2023 года "ЛУКОЙЛ" увеличил прямую долю в компании до 56,43% ("ААА Управление Капиталом" вышло из состава акционеров). Сейчас "ЛУКОЙЛу" принадлежит 56,44% акций "ЭЛ5-Энерго".