"ЛУКОЙЛ" с партнером получили контроль над бывшей российской "дочкой" страховщика AIG

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" вместе с финансовым партнером получили контроль над АО СК "Гардия" (ранее "АИГ страховая компания").

По данным ЕГРЮЛ, на этой неделе ООО "Инвест" и ООО "К.Н.Холдинг" получили 51% и 49% долей в холдинговой структуре "Гардии", ООО "АИГ Си Эй Эс Инвестментс". "К.Н.Холдинг" - структура "ЛУКОЙЛа", в "Инвесте" у "К.Н.Холдинга" 49%, остальными 51% владеет ЗПИФ "Газпромбанк-Фрезия".

"ЛУКОЙЛ" и "ГПБ-Фрезия" вместе уже участвовали в одной сделке, связанной с уходом иностранного игрока с российского рынка: они приобрели контроль в дочке итальянского энергохолдинга Enel (сейчас называется "ЭЛ5-Энерго" ). Впоследствии весь пакет, изначально приобретенный партнерами (56,4%), был консолидирован "ЛУКОЙЛом".

"Гардией" компания стала называться в декабре 2022 года, после того, как "дочку" покинувшей рынок России группы AIG приобрели инвесторы, ранее занимавшие руководящие позиции в фонде Russia Partners.

"Гардия", комментируя новую смену собственников, заявила, что будет обслуживать страховые потребности группы "ЛУКОЙЛ", "продолжая при этом развивать рыночный бизнес".

По данным Банка России за 2022 год, "Гардия" по показателю общих сборов заняла 94-е место среди российских страховщиков, откатившись с 49-й позиции. Общий объем премий составил 227,7 млн рублей, сократившись в 11,4 раза по сравнению с 2021 годом.