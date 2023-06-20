Акционеры "ЭЛ5-Энерго" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЭЛ5-Энерго" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания по итогам прошедшего 20 июня в заочной форме годового собрания.

Нераспределенная прибыль в размере 6,7 млрд рублей, а также средства резервного фонда в размере 305 млн рублей, будут направлены на покрытие убытка за 2022 год.

Ранее "ЭЛ5-Энерго" сообщала, что в рамках нового бизнес-плана совет директоров компании будет воздерживаться от рекомендаций по дивидендам до достижения оптимальной долговой нагрузки.

Основным акционером "ЭЛ5-Энерго" (бывшее "Энел Россия") является ПАО "ЛУКОЙЛ" с долей 56,44%, еще 7,4% владеет UROC Limited, 5,54% – ООО "ППИТ-7". В состав "ЭЛ5-Энерго" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарки в Ростовской и Мурманской областях.