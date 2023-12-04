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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Продажи легковых авто в РФ в ноябре снизились на 2,5%, грузовиков - на 5,3%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совокупные продажи новых легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов в РФ в ноябре снизились по сравнению с октябрем текущего года на 2% (до 133 002 шт.), в том числе реализация легковых автомобилей сократилась на 2,5% (до 108 459 шт.), грузовиков - на 5,3% (до 12 067 шт.), сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт" и агентства "Автостат".

Статистика Минпромторга содержит данные о продажах новой техники в названных сегментах за ноябрь 2023 г. с помесячной динамикой к октябрю. Согласно этим данным, за прошлый месяц в РФ было продано: легковых автомобилей - 108 459 (-2,5% к октябрю), LCV - 11 116 (+5,3%), грузовиков - 12 067 -5,3%), автобусов - 1,36 тыс. (+17,6%). В общей сложности продажи новой автотехники в прошлом месяце снизились в помесячном выражении на 2%, до 133 002 единиц. Динамику год к году по названным показателям министерство не приводит.

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Глава лидирующего на российском рынке "АвтоВАЗа" Максим Соколов в конце прошлой недели говорил журналистам, что в компании увидели некоторое снижение спроса во второй половине ноября. Он отметил, что этому способствовало повышение ключевой ставки ЦБ до 15%. "В принципе, мы предполагали, что весь автомобильный рынок будет расти к Новому году. Но всё-таки сейчас вот то охлаждение спроса, на которое было нацелено решение ЦБ по повышению ключевой ставки, доходит и до авторынка", - говорил Соколов журналистам.

Совокупные продажи новой автомобильной техники в РФ за 11 месяцев 2023 г., по подсчетам Минпромторга, увеличились на 58,8%, до 1 млн 174 575 единиц. За январь-ноябрь 2023 г. на российском рынке реализовано: легковых автомобилей - 938 558 (+59,6%), LCV - 92 347 (+34,9%), грузовиков - 128 069 (+81,5%), автобусов - 15 601 (+23,8%). В целом рынок вырос с начала года на 58,8% и составил почти 1,175 млн автомобилей. Половина из этого объема, отмечают в министерстве, произведена в России.

В легковом сегменте по итогам 11 месяцев 2023 г. министерство констатирует лидерство "АвтоВАЗа" - в частности, семейства Lada Granta (продано 176 238 шт., доля - 19%). В сегменте LCV лидерами по объёму продаж новых произведенных транспортных средств являются "ГАЗ" (47 978 шт., доля - 52%) и "УАЗ" (17 102 шт. и 19% соответственно). Лидерами по объёму продаж новых грузовиков за 11 месяцев стали "КАМАЗ" (26 066 шт., доля - 20%), а также китайские Sitrak (21 678 шт., 17%%), Sнacman (18,54 тыс. шт., 14%) и FAW (11 782 шт., 9%).

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