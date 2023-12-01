"АвтоВАЗ" видит охлаждение спроса на авторынке из-за роста ключевой ставки ЦБ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки ЦБ до 15% охладило спрос на российском авторынке, и на этом фоне "АвтоВАЗ" в ноябре продал чуть меньше Lada, чем рассчитывал ещё две недели назад, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

Как сообщалось, за январь-октябрь 2023 г. компания продала в РФ 283 464 Lada - почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Октябрь был у нас рекордным - почти 41 тыс. проданных автомобилей. И, в принципе, мы предполагали, что весь автомобильный рынок будет расти к Новому году. Но все-таки сейчас вот то охлаждение спроса, на которое было нацелено решение ЦБ по повышению ключевой ставки, доходит и до авторынка", - сказал Соколов журналистам в четверг на полях форума-выставки "Россия".

В середине ноября президент АО "АвтоВАЗ" говорил, что компания на тот момент рассчитывала продать в РФ за ноябрь 37,5 тыс. машин Lada. Но по прошествии двух недель стало ясно, что результат будет чуть ниже, сообщил Соколов накануне. "Ноябрь ещё не закончился, но наш прогноз - что 35-36 тыс. новых автомобилей Lada будут проданы в этом месяце", - сказал топ-менеджер журналистам в четверг.

Вместе с тем, он подчеркнул, что производственные планы "АвтоВАЗа" на этот год не страдают от небольшого снижения плана продаж внутри месяца. "Конвейер, как я уже говорил, работает с полной производительностью. И мы абсолютно уверены, что все произведенные "АвтоВАЗом" автомобили найдут своего покупателя", - сказал Соколов.

По его словам, несмотря на действующие ограничения, "АвтоВАЗ" сейчас в полной мере выпускает весь модельный ряд, развивает модификации и восстанавливает опции. "Так, буквально на днях в Lada Vesta была возвращена опция подогрева руля. Санкции сказываются, безусловно, на нашей работе. Но это не влияет ни на производительность конвейеров, ни на планы запуска новых моделей", - сказал Соколов.

Две недели назад он сообщал, что "АвтоВАЗу" пришлось пересмотреть производственный план на этот год, уменьшив ожидания примерно на 10% от ранее заявленных 400 тыс. автомобилей. Причиной стали сентябрьские санкции США. "Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено и, конечно, эта цифра (400 тыс. - ИФ) будет откорректирована в таких условиях", - говорил он журналистам в середине ноября.