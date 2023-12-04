Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре впервые за полгода снизились на 11,9% м/м

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в ноябре 2023 года выросли год к году на 65,9% и составили 36 054 штук, однако в помесячном выражении их реализация впервые за полгода снизилась – на 11,9%. Это следует из данных, которые сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Продажи компании на российском рынке росли в течение полугода – с 23 904 автомобилей в мае до рекордных за 10 лет 40 912 в октябре. Таким образом, помесячное снижение реализации Lada в ноябре (на 11,9%) стало первым за полгода.

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в середине ноября говорил журналистам, что компания на тот момент рассчитывала продать в РФ за ноябрь 37,5 тыс. Lada. Однако уже к концу месяца он сообщал о снижении плана до 35-36 тыс. шт., отмечая влияние роста ключевой ставки.

"Октябрь был у нас рекордным – почти 41 тыс. проданных автомобилей. И, в принципе, мы предполагали, что весь автомобильный рынок будет расти к Новому году. Но все-таки сейчас вот то охлаждение спроса, на которое было нацелено решение ЦБ по повышению ключевой ставки, доходит и до авторынка", - говорил Соколов журналистам в конце прошлой недели.

По данным "АвтоВАЗа", в прошлом месяце в РФ продано 17 273 автомобиля самого популярного семейства Lada Granta (+32,7% г/г), а также 7,98 тыс. Lada Vesta. Автомобили Lada Niva Legend разошлись тиражом 4 973 шт. (+54,3% г/г), Lada Niva Travel – 5 175 шт. (+40,8% г/г). Кроме того, на российском рынке в ноябре реализовано 505 коммерческих автомобилей Lada (+43,9% г/г).

За январь-ноябрь 2023 года "АвтоВАЗ" продал на российском рынке 319 518 новых Lada – почти вдвое (на 94,1%) больше, чем за аналогичный период 2022 года.