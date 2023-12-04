Roche купит американскую Carmot Therapeutics за $2,7 млрд
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая Roche договорилась о покупке частной американской компании Carmot Therapeutics за $2,7 млрд, говорится в пресс-релизе Roche.
Кроме того, собственники Carmot могут получить еще до $400 млн при достижении определенных целей.
Сделка откроет Roche доступ к портфелю разработок американской компании, включая препараты для лечения ожирения и диабета.
Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года.