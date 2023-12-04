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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Roche купит американскую Carmot Therapeutics за $2,7 млрд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая Roche договорилась о покупке частной американской компании Carmot Therapeutics за $2,7 млрд, говорится в пресс-релизе Roche.

Кроме того, собственники Carmot могут получить еще до $400 млн при достижении определенных целей.

Сделка откроет Roche доступ к портфелю разработок американской компании, включая препараты для лечения ожирения и диабета.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года.

Carmot Therapeutics Roche Швейцария США
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