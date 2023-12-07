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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Товарооборот между Китаем и РФ за 11 месяцев 2023г вырос на 26%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР сообщило, что в январе-ноябре 2023 года товарооборот между Китаем и Россией вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7% - до $218,17 млрд, что является рекордом.

По данным китайской таможенной статистики, российский импорт из Китая увеличился в годовом исчислении на 50,2%, до $100,33 млрд, то время как Россия экспортировала в Китай товаров на сумму $117,84 млрд, рост составил 11,8%.

В 2022 году объем товарооборота между двумя странами вырос по сравнению с 2021 годом на 29,3% и равнялся $190,27 млрд.

Ранее руководители России и Китая ставили задачу довести объем двухсторонней торговли к 2024 году до $200 млрд.

Китай
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