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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Вещателям разрешили использовать частоты для аналогового ТВ до конца 2024 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила до конца следующего года разрешение на использование частот для аналогового вещания; на используемый для него диапазон претендуют операторы, которые, как ожидают в Минцифры, смогут использовать его для развития связи стандарта 5G.

"Нам удалось договориться с министерством цифрового развития о продлении РИЧей (разрешений на использование аналоговых частот - ИФ). Я знаю, что там остались нерешенные вопросы, у кого-то (из вещателей) документы находились в переоформлении, но надо просто продолжать работать с ГКРЧ. На следующий год проблема решена", - сообщил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Алексей Малинин на Конгрессе НАТ в четверг.

Исполнительный директор НАТ Александр Широких уточнил, что разрешение было продлено до 31 декабря 2024 года. В середине августа разрешение было продлено не на год, а только до конца текущего года.

По словам Малинина, вещателям необходимо понимать, что "эта проблема конечна": "Бесконечно аналоговое вещание власть продлевать не будет".

Он заявил, что всегда был противником продолжения аналогового вещания, и когда работал в министерстве связи, и когда возглавлял Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС). "Я (всегда - ИФ) настаивал на том, чтобы аналоговые частоты были отключены как можно быстрее. Причин несколько, не буду вдаваться в подробности. Более того, я хочу сказать, что для РТРС это было бы крайне невыгодным – выключение аналога, аналог всегда приносил и по-прежнему приносит приличные деньги РТРС", - сказал Малинин.

"Выключение аналога неизбежно. Нам необходимо, во-первых, выполнить свои обязательства перед связистами – перед операторами связи. Мы все понимаем, что цифровые технологии с точки зрения передачи сигнала были придуманы в том числе с целью максимально эффективного использования радиочастотного спектра. Так вот наши коллеги связисты с тех пор, как у нас процесс начался, на сегодняшний день ни одной частоты в тех диапазонах, на которые они рассчитывали, не получили", - сказал глава НАТ.

Малинин сообщил, что отрасли также необходимо утвердить новый радиочастотный план, что является "достаточно сложной и длительной историей", которая займет, "как минимум, год". Со своей стороны, гендиректор НТВ Алексей Земский сообщил, что речь идет о 1,5 годах на утверждение радиочастотного плана, после чего потребуется 4-5 лет для перехода на другие частоты.

Без отключения "аналога" РТРС не сможет перевести передатчики, которые сегодня работают в верхнем диапазоне частот, в нижний, отметил Малинин. "Одна аналоговая частота блокирует работу порядка пяти мультиплексов в зоне своего действия. Просто чтобы (нам) понимать ценность этого диапазона", - сказал Малинин.

По его мнению, "в настоящее время аналоговое вещание никому не мешает; просто потому, что пока мы не сделаем частотный план, его отключать бессмысленно".

"Этот аргумент и готовность отрасли телевидения двигаться во многом убедили руководство Минцифры в том, чтобы РИЧи были продлены", - заключил глава НАТ.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что проект стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года предусматривает запрет на использование "золотого диапазона" радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, сети пятого поколения будут развиваться на других частотах. Для 5G остаются другие диапазоны, например, 4400-4990 МГц и 700 МГц.

В начале ноября он сообщил, что Минцифры РФ до 1 марта 2024 года необходимо определиться с моделью высвобождения частот для развития 5G в стране. Такое поручение было дано премьером РФ Михаилом Мишустиным, отметил глава Минцифры. Речь идет о диапазоне 700 МГц – частотах, которые ранее использовались для аналогового ТВ. После перехода эфирного ТВ с аналога на "цифру" вещатели до сих пор не отдали эти частоты.

По его словам, в настоящий момент рассматривается два основных варианта работы. Так, один из них – это вопрос проведения аукциона со справедливой компенсацией вещателям за отказ от частот. Также в министерстве изучают модель передачи частот госкомпаниям, которые обеспечат их совместное использование телеком-операторами.

Минцифры ГКРЧ НАТ Максут Шадаев
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