В ЦБ РФ отметили, что эмитенты скрывают больше информации, чем положено

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Многие эмитенты публикуют меньше информации, чем положено по действующим правилам, сообщил заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Зорин на форуме розничных инвесторов.

"Мы сталкиваемся с тем, что многие компании, в том числе и крупные, закрывают больше (сведений - ИФ), чем это возможно по действующему законодательству", - сказал он об итогах публикации полугодовой консолидированной бухгалтерской отчетности эмитентами.

По его словам, Банк России "принимает необходимые надзорные меры" для того, чтобы объем обнародуемых данных соответствовал нормативной базе. Подробностей представитель ЦБ РФ приводить не стал.

У регулятора есть возможность выдавать компаниям предписания об устранении нарушения, а также привлекать их к административной ответственности. В Кодексе об административных правонарушениях существует статья 15.19 "Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках". В соответствии с ней эмитенту грозит штраф от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей за нераскрытие или публикацию не в полном объеме обязательных для обнародования сведений.

Зорин напомнил, что компании "писали много писем, обращений и в Банк России, и в Минфин" с просьбой увеличить объем закрываемой информации. Ранее, в июле 2023 года постановление правительства №1102 обязало компании вернуться к публикации отчетности без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах, хотя и с правом не обнародовать чувствительные к санкционным рискам данные. Пока эти обращения оставались без удовлетворения.

На фоне настойчивости эмитентов в этом вопросе активность инвесторов оказалась ниже, чем ожидал регулятор. "С компаниями мы достаточно регулярно встречаемся, отбиваемся, защищаем инвесторов, а вот голос инвесторов в части того, что информация им необходима, и, наверное, как мы полагаем, необходима еще в больших объемах, чем это установлено постановлением 1102, сегодня звучит не очень громко, как нам бы хотелось", - посетовал Зорин.

В связи с этим он предложил предметно обсудить набор информации, который действительно требуется инвестору для принятия взвешенного инвестиционного решения, а что можно дополнительно закрыть из-за санкционных рисков.

В ноябре 2023 года Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) просили правительство рассмотреть вопрос о постепенном сокращении доли нераскрываемой эмитентами информации. В своем совместном письме они называли недостаточным текущий режим раскрытия корпоративной информации, рассказывал источник "Интерфакса". Авторы письма сообщали, что финансовая информация от эмитентов необходима долгосрочным инвесторам и участникам финансового рынка "для принятия обоснованных инвестиционных решений, справедливого ценообразования на финансовые инструменты, защиты от инсайдерской торговли".