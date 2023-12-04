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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России вправе инициировать исключение из высшего котировального списка бирж эмитентов, которые не соответствуют требованиям к раскрытию информации для нахождения в нем, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Режим раскрытия корпоративной информации и изъятия из него стали одной из ключевых тем парламентских слушаний о проекте Основных направлений развития финансового рынка России на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, где Чистюхин выступал с докладом.

"Любая компания, которая после оценки будет признана несоответствующей по раскрытию информации требованиям к компании, которая может содержаться в высшем котировальном списке, может быть исключена (из него - ИФ)", - сказал он журналистам после слушаний.

Чистюхин напомнил о существовании у регулятора полномочий направлять бирже предложения об исключении эмитента из высшего котировального списка, если он не раскрывает необходимые сведения.

"Да, конечно", - ответил Чистюхин на вопрос, будет ли ЦБ пользоваться этим правом.

Согласно правилам "Мосбиржи", эмитенты из высшего котировального списка должны обнародовать отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за три предшествующих года.

Владимир Чистюхин Банк России
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