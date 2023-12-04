Brent подешевела до $78,14 за баррель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в понедельник.

К 14:35 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 74 цента (0,94%), до $78,14 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,61 (0,82%), до $73,46 за баррель.

На прошлой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 2%.

Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе.

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

"В краткосрочной перспективе путь наименьшего сопротивления на рынке нефти ведет вниз, с учетом уровня неопределенности и отсутствия катализаторов", - написали аналитики RBC Майкл Тран и Хелима Крофт.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 и составило 505 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 1, до 113.