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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали расти во вторник днем, восстанавливаясь после снижения до минимумов с середины ноября по итогам прошлой сессии.

К 14:10 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,51%) - до $78,43 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,4 (0,55%), до $73,44 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,4%, и обе марки завершили торги на минимумах с 16 ноября.

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия - на 300 тысяч б/с.

Многие инвесторы выразили опасения по поводу того, что объявленные снижения поставок являются добровольными, и могут не соблюдаться в полной мере.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сказал Bloomberg, что решение ОПЕК+ позволит нивелировать ожидаемый рост запасов топлива в первом квартале, а ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

"Возможно, будут некоторые проблемы, но я думаю, что в целом объявленные сокращения добычи будут соблюдены, - сказал глава отдела анализа сырьевых рынков в SEB Бьярн Скилдруп. - Я думаю, что это хорошее и внушительное сокращение, а также оно вызывает доверие. Оно не поднимет Brent к $100, но предотвратит дальнейшее снижение".

Brent WTI Абдулазиз бен Сальман ОПЕК Саудовская Аравия
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