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Нефть Brent подешевела до $78,26 за баррель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу и по итогам прошлой недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений в добыче.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $78,26 за баррель, что на $0,62 (0,79%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов упала на $1,98 (2,5%), до $78,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,51 (0,69%), до $73,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,89 (2,5%), до $74,07 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI потеряли в цене около 2%.

Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия продлит и углубит действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года.

"Похоже, трейдеры либо не верят в то, что страны ОПЕК+ будут соблюдать согласованные условия, либо не считают сокращение добычи достаточным", - отмечает главный аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит Market Watch.

Эксперты также отмечает "сигналы раскола внутри альянса, которые могут повлиять на его способность достичь поставленных целей, не говоря уже о дальнейшем сокращении добычи".

"Трейдеры, вероятно, будут сохранять осторожность, учитывая разногласия в ОПЕК и рост добычи в странах, не входящих в альянс", - говорит аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

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