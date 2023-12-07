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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

"Газпром" возобновит полное раскрытие информации, как только власти снимут ограничения

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" вернется к полноформатному раскрытию корпоративной информации, как только правительство снимет имеющиеся сейчас ограничения, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

Начиная с июля 2023 г. основным регулирующим документом в этой сфере является постановление правительства №1102. Оно обязало компании вернуться к публикации отчетности после полуторагодовой паузы, но с правом не обнародовать чувствительные к санкционным рискам данные.

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"Газпром" всегда был сторонником (полноценного раскрытия - ИФ), если вы помните, мы всегда раскрывали всё", - сказал "Интерфаксу" Садыгов.

"Как только регуляторная норма даст возможность, постановлением правительства будет предусмотрено раскрытие в полном объеме, значит, будем раскрывать полностью", - заявил он. "Если будут постановлением правительства (зафиксированы - ИФ) иные решения, "Газпром" будет первый, кто это сделает", - добавил Садыгов.

Аргументы в пользу частичных ограничений понятны - это и санкционные риски, и опасения контрагентов, сказал топ-менеджер. При этом он отметил, что с отдельными категориями контрагентов - банками, рейтинговыми агентствами - компания делится данными без изъятий, правда, в особом режиме, с соблюдением коммерческой тайны. "Мы обмениваемся всей информацией, чтобы они могли принимать решения", - пояснил Садыгов.

Газпром
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