Комитет Думы одобрил проект о минимизации налогов при выводе активов из заблокированных ПИФов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал к принятию в первом чтении законопроект о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате выделения из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

Законопроект № 477045-8 подготовил и в начале ноября внес в Госдуму сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

До 1 сентября 2023 г. управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда. Однако по действующему законодательству получение пайщиками инвестиционных паев нового фонда будет рассматриваться как получение налогооблагаемого дохода. Кроме того, изменение типа ПИФ на закрытый может повлечь утрату пайщиками прав на получение налоговых льгот.

"Предлагается внести в НК изменения, предусматривающие исключение возникновения налогооблагаемого дохода по НДФЛ и налогу на прибыль организации при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ", - сказал в ходе заседания комитета автор законопроекта Шендерюк-Жидков.

Кроме того, пайщики, получившие паи дополнительного ПИФ или владеющие паями ПИФ, тип которого изменен на закрытый, смогут получить право на перенос убытков от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.

По словам сенатора, документ защитит интересы более 3 млн пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФ, предотвратив увеличение налогового бремени.

Минфин поддержал законопроект. "Эта тема актуальна, в 2023 г. в связи с введением внешних ограничений определенные паевые фонды не могли держать определенные виды ценных бумаг, которые они вынуждены были передать в те финансовые институты, которые могут держать соответствующие ценные бумаги. Эта проблема и 2023 г. и, поскольку санкционные ограничения продолжаются, возможно она возникнет в 2024 г. Но поскольку это не по вине пайщиков происходит, а из-за тех внешних ограничений, которые накладываются из-за тех геополитических рисков, которые реализуются, то, конечно, несправедливо наказывать налогоплательщиков и брать с них налог с неполученных доходов", - согласился с предложением сенатора замминистра финансов Алексей Сазанов.

Автор законопроекта и Минфин предлагают распространить действие норм с 2023 г., то есть ретроспективно. В свою очередь первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева отметила, что есть вероятность того, что законопроект не успеет пройти до конца сессии все чтения, но даже в этом случае владельца расформированных ПИФ еще смогут избежать уплаты налогов по данным операциям.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на 14 декабря.