ЦБ перезапустит создание закрытых ПИФов с замороженными активами

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России постановил, что управляющие компании до 16 июня должны принять решение о выделении из состава паевых инвестиционных фондов в отдельные закрытые ПИФы заблокированных активов, возможность распоряжения которыми была ограничена после 15 октября 2023 года.

"Совет директоров Банка России принял решение вновь запустить процедуру создания специальных закрытых ПИФов с заблокированными активами. После 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий со стороны иностранных государств и организаций в отношении ПАО "СПБ биржа" происходили новые блокировки активов, входящих в состав ПИФов. В общей сложности это затронуло 28 ПИФов для неквалифицированных инвесторов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Банк России ранее разработал механизм для возобновления работы фондов, у которых в 2022 году были заморожены активы. По утвержденным в феврале 2023 года правилам, управляющие компании должны были выделить заблокированные иностранные бумаги из состава ПИФов, если их доля превышает 10%, в отдельный закрытый ПИФ. Также допускался вариант смены статуса розничного фонда на закрытый. Изначально ЦБ установил срок для принятия такого решения до 1 сентября 2023 года, а затем продлил его до 15 октября.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против "СПБ биржи" 2 ноября 2023 года. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы.