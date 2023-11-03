Правительство поддержало идею устранить негативные налоговые последствия от выделения заблокированных активов в ЗПИФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало инициативу о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате выделения из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ), следует из заключения правительства, с которым ознакомился "Интерфакс".

Законопроект подготовил и направил в правительство для отзыва сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

"Предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ изменения, предусматривающие освобождение от уплаты налогов доходов паевых инвестиционных фондов, возникающих вследствие выделения заблокированных активов (...). Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в отзыве. К документу у кабинета министров есть только ряд технических замечаний.

До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда.

Однако по действующему законодательству получение пайщиками инвестиционных паев нового фонда будет рассматриваться как получение налогооблагаемого дохода. Кроме того, изменение типа ПИФ на закрытый может повлечь утрату пайщиками прав на получение налоговых льгот.

Подготовленный сенатором законопроект предлагает исключить возникновение налогооблагаемого дохода при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ. Кром того, пайщики, получившие паи дополнительного ПИФ или владеющие паями ПИФ, тип которого изменен на закрытый, смогут получить право на перенос убытков от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.

По мнению автора, принятие законопроекта позволит защитить права и законные интересы более 3 млн пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФ, и при этом не окажет негативного влияния на бюджет.