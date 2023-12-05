Renault вложит 350 млн евро в производство внедорожников в Бразилии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA сообщил, что планирует инвестировать 350 млн евро в производство новой модели внедорожника C-SUV с гибридным двигателем в Бразилии.

Они будут выпускаться на предприятии Curitiba Veiculos de Passeio и экспортироваться в другие страны Латинской Америки.

Общий объем инвестиций французского автопроизводителя в Бразилии с 2021 года достигнет 850 млн евро с учетом новых инвестиций, заявил президент Renault do Brasil Рикардо Гондо.

С начала 2023 года капитализация Renault выросла на 15,2%, в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 13,5%.