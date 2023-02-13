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Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co и французский концерн Renault SA обнародовали план, предусматривающий инвестиции в размере $600 млн в разработку новых моделей автомобилей в Индии в рамках усилий по развитию бизнеса на одном из наиболее быстрорастущих автомобильных рынков в мире.

Компании, на прошлой неделе объявившие о пересмотре условий партнерства, будут работать наш шестью новыми автомобилями для индийских и зарубежных клиентов, говорится в сообщении Nissan.

В том числе компании будут разрабатывать два новых небольших электромобиля, отмечается в сообщении. Это будут первые электромобили компаний в Индии. Кроме того, Nissan и Renault будут производить четыре автомобиля класса SUV.

Ожидается, что в результате штат подразделения компаний в индийском городе Ченнай, занимающегося исследованиями и разработками, увеличится примерно на 2 тыс. человек. Сейчас он насчитывает около 8 тыс. сотрудников. Совместное предприятие компаний в том же городе экспортировало более 1 млн автомобилей в 108 стран с момента начала осуществления зарубежных поставок в 2010 году.

Советы директоров Nissan и Renault одобрили соглашение о пересмотре условий двустороннего альянса на прошлой неделе.

Как сообщалось, Renault постепенно сократит долю в Nissan до 15%, чтобы сравняться с долей японской компании в Renault. Сейчас Renault владеет около 43% акций Nissan, и такая диспропорция ранее неоднократно становилась проблемным вопросом для руководства Nissan.

Соглашение также предусматривает совместную разработку ряда новых моделей автомобилей. Nissan инвестирует в бизнес Renault по производству электромобилей под названием Ampere.

Индийские и зарубежные компании конкурируют за доли на индийском рынке, на котором в ближайшие годы, как ожидается, появятся многочисленные новые автомобили. На долю Nissan и Renault пришлись соответственно 1% и 2% продаж пассажирских автомобилей в Индии в 2022 году, согласно данным Statista. Для сравнения: доля Maruti Suzuki составляет 46%.

Акции Renault в ходе торгов в Париже в понедельник дорожают на 1,1%, бумаги Nissan по итогам торгов в Токио выросли на 0,6%.

Nissan Renault Индия
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