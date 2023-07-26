Nissan инвестирует $600 млн в бизнес Renault по выпуску электромобилей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Renault Group и Nissan Motor Co. утвердили договоренности по ключевым пунктам, согласованным в феврале 2023 года, в том числе о сотрудничестве в производстве электромобилей и ребалансировке перекрестного владения акциями.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Nissan станет стратегическим инвестором Ampere - европейского подразделения Renault в сфере выпуска электромобилей, которое планируется выделить в самостоятельную компанию.

Nissan инвестирует до 600 млн евро в Ampere и получит место в совете директоров компании.

Nissan и Renault также рассматривают возможность запуска новых проектов в Латинской Америке, Индии и Европе, отмечается в пресс-релизе. В феврале партнеры объявили о намерении совместно работать над проектами разработки автомобилей в Индии.

Компании сообщили также о формализации ребалансировки перекрестного владения акциями, согласованного в феврале, и заключении новых соглашений, регулирующих альянс.

Ранее компании договорились, что будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежит 43,3% Nissan, передаст 28,4% акций японской компании во французский траст, голосующие права этих бумаг будут нейтральными.

Renault продолжит получать дивиденды от этих акций до тех пор, пока они не будут проданы, отмечается в пресс-релизе. Траст сможет продать акции Nissan по распоряжению Renault, если французская компания посчитает это нужным, однако обязательства реализовать бумаги за определенный период времени у французской компании нет.

Партнеры рассчитывают, что утвержденные планы будут полностью реализованы в четвертом квартале 2023 года.

Альянс Renault-Nissan был образован в 1999 году, в 2016 году к нему присоединилась Mitsubishi. В совокупности три компании производят свыше 10% всех автомобилей в мире. Между партнерами время от времени возникала напряженность, которая усилилась после ареста бывшего главы альянса Карлоса Гона. Кроме того, Nissan выражала опасения в связи с увеличением доли французского правительства в Renault, через которую власти могли влиять на решения в японской компании.