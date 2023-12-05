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Совкомбанк 7 декабря начнет размещать облигации для замещения еще одного "вечного" суборда

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк 7 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в 2020 году.

Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций – 18 декабря.

Это второй "вечный" суборд, который замещает Совкомбанк. В понедельник кредитная организация начала сбор заявок в рамках замещения выпуска "вечных" субординированных евробондов, размещенных в ноябре 2021 года.

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Совкомбанк
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