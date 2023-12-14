Совкомбанк разместил локальные облигации на $116,4 млн для замещения "вечных" евробондов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк разместил бессрочные замещающие облигации на $116,4 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 38,81%. Первоначальный объем выпуска "вечных" субординированных евробондов Совкомбанка, размещенных в ноябре 2021 года, составлял $300 млн.

Замещаемый выпуск евробондов был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. Ставка купона по нему составляет 7,6%. Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,25 года с даты размещения.

В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов - это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также небольшой выпуск - всего на $11,17 млн - это сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в "вечный" суборда на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку).

По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

Кредитная организация с прошлого года временно приостанавливала выплаты по "вечным" евробондам, воспользовавшись опцией, предусмотренной условиями бессрочных долговых инструментов для банков. В ноябре этого года банк сообщил о возобновлении выплат по "вечным" евробондам держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.

В ноябре прошлого года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.