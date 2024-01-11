Инфляция в ОЭСР в ноябре замедлилась третий месяц подряд

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 5,4% в годовом выражении.

В октябре инфляция составляла 5,6%. Таким образом, она замедлилась по итогам третьего месяца подряд, отмечается в сообщении ОЭСР.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в ноябре упала на 5,1% после сокращения на 4,8% в предыдущий месяц. Цены на продукты питания повысились на 6,7% после подъема на 7,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличились на 6,3%, в то время как в октябре их рост составлял 6,5%.

Инфляция в государствах G7 замедлилась в ноябре до 3,1% с 3,4% месяцем ранее. В странах G20 цены увеличились на 5,8% против 5,7% в октябре.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в ноябре составил 2,4% по сравнению с 2,9% в предшествующий месяц. Темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители ослабели до 3,6% с 4,2%.

При этом предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на рост индекса HICP в декабре на 2,9% из-за замедления темпов снижения стоимости энергоносителей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.