Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России сдерживают высокая ключевая ставка и увеличение ставок утилизационного сбора, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным комитета автопроизводителей АЕБ, совокупные продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в стране в ноябре составили 110,7 тысячи штук. Ассоциация отмечает, что ее подсчеты подтверждаются данными АО "ППК" - совместного предприятия оператора ЭПТС (АО "Электронный паспорт") и аналитического агентства "Автостат". Ссылаясь на статистику ППК, в АЕБ сообщают, что за ноябрь в России было реализовано 117 994 легковых машин и LCV.

Разницу двух приведенных цифр в АЕБ объясняют дополнительным объемом продаж автомобилей, поставленных в Россию через альтернативные каналы - то есть, "параллельным импортом".

"Рост продаж за январь-ноябрь 2023 года составил 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ППК с учетом альтернативных каналов рынок уже достиг почти 1 млн проданных автомобилей", - говорится в сообщении ассоциации.

АЕБ отмечает, что "рынок показывает положительную динамику, но факторы увеличения утилизационного сбора и ключевой ставки оказывают сдерживающее влияние".

С августа ставки утильсбора на машины с двигателем объемом до 3 литров, ввозимые в Россию для последующей перепродажи, выросли в 1,7 раза. Ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась и сейчас составляет 15%.

Публикуемая "Автостатом" статистика ППК по регистрациям транспорта включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы "параллельного импорта". Последний составляет около 15% общего объема продаж за 11 месяцев.

Традиционный автомобильный пресс-релиз АЕБ, начиная с октября, не содержит подробной рыночной статистики. В ассоциации обещают вернуться к ее публикации в годовом пресс-релизе. Сейчас АЕБ работает над изменением формата публикации данных.