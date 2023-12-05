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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Банк России объяснил недавнее укрепление рубля улучшением торгового баланса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рубль в последнее время укреплялся под действием фундаментальных факторов, которые привели к росту внешнеторгового сальдо, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"Укрепление рубля в последние недели во многом отражает улучшение внешнеторгового сальдо в результате возросших осенью экспортных цен на нефть, введения обязательной продажи валютной выручки и снижения импорта. В свою очередь уменьшение импорта - ожидаемая реакция импортеров на летнее ослабление рубля и ужесточение денежно-кредитной политики", - считают аналитики ЦБ.

Увеличение продажи валютной выручки экспортерами в значительной степени соответствует росту экспорта вслед за повышением цен на нефть, отмечают эксперты.

Импорт товаров в октябре 2023 года, по оценке ЦБ, был ниже, чем в сентябре 2023 года и в октябре 2022 года. "Эта тенденция могла сохраниться и в ноябре", - полагают аналитики.

Банк России
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