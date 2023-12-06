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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Меры по фиксации цен на азотные и азотосодержащие удобрения для внутреннего рынка продлены до 31 мая 2024 года, сейчас их индексация не предусмотрена, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Решение связано с продление квот на экспорт удобрений из России на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

Цены на азотные и азотосодержащие удобрения для внутреннего рынка были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями ФАС предельные цены на них были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, декабрьская индексация была отменена.

С 1 декабря 2021 года Россия также ввела нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Действие ограничений несколько раз пролонгировалось. В ноябре правительство решило продлить квоты на вывоз удобрений по 31 мая 2024 года включительно.

ФАС правительство
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