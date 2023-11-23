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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Правительство утвердило квоты на вывоз удобрений до конца мая 2024 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений: они будут действовать с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.

Соответствующее постановление подписано.

Общий объем экспортной квоты составит 16,95 млн тонн, в том числе на азотные удобрения – 9,81 млн тонн, на сложные удобрения – более 7,14 млн тонн.

Аналогичные меры правительство приняло в мае 2023 года – тогда были установлены нетарифные ограничения, действующие с 1 июня по 30 ноября 2023 года.

Правительство РФ
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