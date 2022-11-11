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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Индексации цен на удобрения для рынка РФ в декабре не будет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Квотирование экспорта удобрений из России может быть продлено на начало 2023 года, индексации цен для внутреннего рынка, которая планировалась в декабре, не будет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах форума "Всемирный день качества".

"Мы концептуально готовы пойти навстречу аграриям и сохранить пока прежний формат. Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре - ИФ), мы это решение перенесли на следующий год. Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", - сказал он.

Цены на удобрения для внутреннего рынка РФ были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на экспортных рынках. Летом этого года Федеральная антимонопольная служба утвердила методические рекомендации по разработке торговой политики производителей удобрений, они предусматривали поэтапную индексацию цен для российских аграриев в 2022 году: на 5% с 1 июня, на 5-10% (в зависимости от вида удобрений) с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря.

Дополнительно к фиксации цен правительство РФ с 1 декабря 2021 года ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. В настоящее время эта мера действует по 31 декабря 2022 года, однако Минпромторг ранее не исключал ее продления до мая 2023 года.

Денис Мантуров Минпромторг РФ
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