В "Газпроме" газ назвали более дешевой заменой углю ради сокращения выбросов, чем ВИЭ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Удельная стоимость снижения выбросов парниковых газов при переводе угольной теплоэлектростанции на газ в разы меньше, чем при переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин.

Он сказал об этом в ходе сессии российского павильона на Международной конференции ООН по климату (COP28).

"Природный газ является основой устойчивого благоприятного социально-экономического развития российской экономики. Использование природного газа имеет ряд преимуществ перед другими топливными ресурсами во всех ключевых отраслях. Например, сокращение выбросов на одну тонну СО2 при переходе с угля на газ в 17 раз дешевле, чем при переходе на возобновляемую энергетику", - сказал Аксютин.

В презентации к выступлению Аксютина уточняется, что при переходе с угля на газ одна сокращенная тонна СО2-эквивалента обходится в 100 рублей, а при переходе на ВИЭ - 1,7 тысячи рублей.