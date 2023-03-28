В США в 2022 году ВИЭ впервые превзошли уголь по объемам выработки электроэнергии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Производство электричества с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в США в 2022 году впервые превысило показатель угольных электростанций. Об этом сообщает Управление энергетической информации Минэнерго (EIA).

Доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии выросла до 21%, включая 14% от ветровых и солнечных электростанций, с 19% в 2021 году, доля угольной генерации снизилась до 20% с 23%, атомной – до 19% с 20%.

Главным источником энергии для выработки электроэнергии остался природный газ, его доля увеличилась до 39% с 37%. Общее производство электроэнергии составило 4,09 ГВт.ч.

Развитие ВИЭ во многом связано со снижением себестоимости ветровой и солнечной генерации, считает президент и генеральный директор Американского совета по возобновляемым источникам энергии (ACORE) Грегори Ветстоун, чье мнение приводит Associated Press.