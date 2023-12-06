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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В "НОВАТЭКе" считают, что добывающие компании не должны одни отвечать за углеродный след

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Возлагать ответственность за весь углеродный след от потребления ископаемого топлива на добывающие компании - некорректно, заявил начальник управления по связям с инвесторами "НОВАТЭКа" Александр Назаров, выступая на российском мероприятии в рамках Международной конференции ООН по климату (COP28).

"В производстве энергии основной процент выброса связан с так называемым "Охватом 3" (Scope 3) - в основном, с потреблением того топлива, которое производит производитель. И перекладывание всего углеродного следа на производителя - не вполне честно и не вполне правильно. Я услышал здесь уже, скажем так, признание в том числе от организаторов климатического форума, что действительно направлены усилия мировых производителей энергии на то, что это разделение ответственности должно быть совместным", - сказал он.

COP28 проходит с 30 ноября по 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Исторически наиболее дискуссионным вопросом конференций ООН по климату является судьба ископаемого топлива в энергопереходе: стоит ли странам взять обязательства о поэтапном отказе от угля, нефти и газа в производстве энергии.

Россия выступает против фиксации на уровне международных документов обязательств поэтапного отказа от каких-либо энергоресурсов или ископаемого топлива.

НОВАТЭК ООН Александр Назаров COP28
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