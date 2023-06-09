Казахстан может сократить добычу нефти в 2024 г. из-за продления сделки ОПЕК+

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Казахстан, возможно, пересмотрит план добычи нефти на 2024 год в сторону сокращения из-за продления сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"На следующий год мы вернемся к этому вопросу, посмотрим по необходимости сокращения. При необходимости будем сокращать", - сказал Саткалиев журналистам, говоря о планах добычи нефти на 2024 год.

Он затруднился уточнить прогноз добычи на 2024 год.

Как сообщалось, добыча нефти в Казахстане в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 103,2 млн тонн в 2025 году.

Казахстан продлил обязательства по сокращению добычи нефти на 78 баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ до конца декабря 2024 года.