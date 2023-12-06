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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Ставки по ипотеке в США упали сразу на 20 б.п., до минимума с августа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 1 декабря, опустился на 20 базисных пунктов и достиг минимума с середины августа, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,17%.

Стоимость обслуживания ипотечных кредитов в Штатах снижается с начала ноября на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентные ставки и может даже приступить к их снижению в первой половине 2024 года.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 2,8% после подъема на 0,3% неделей ранее. Показатель растет уже пять недель кряду после падения до минимумов за 28 лет в конце октября.

США MBA ФРС
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