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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Ставки по ипотеке в США упали до минимума за 8 недель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 17 ноября, опустился сразу на 20 базисных пунктов и достиг минимума за восемь недель, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,41%.

Год назад ставка равнялась 6,67%, два года назад - 3,24%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 3%, максимальными темпами за два месяца. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки увеличился на 2%.

По данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, ставки по 30-летним ипотечным кредитам составляют 7,29%, что является минимумом с конца сентября.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"За последние недели ставки упали на половину процентного пункта, однако потенциальные покупатели по-прежнему ждут более низких ставок и роста предложения, - отметил старший экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Это нашло подтверждение в данных о падении продаж домов на вторичном рынке США до минимума за 13 лет".

США Freddie Mac Сэм Хатер MBA
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