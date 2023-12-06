Опрошенные ЦБ аналитики ожидают инфляцию в РФ в 2023 г. на уровне 7,6%

ВВП России в этом году может вырасти на 3,1%, прогнозируют эксперты

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 3,1%, инфляция в этом году ожидается на уровне 7,6%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (проводился 1-5 декабря).

По сравнению с опросом ЦБ в октябре консенсус-прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в октябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 2,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год также существенно вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 7,6% (что выше прогноза ЦБ в 7,0-7,5%), тогда как в сентябре прогнозировали на уровне 7%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных ЦБ, по росту ВВП РФ в 2024 году снизился до 1,3% (с 1,5% по опросу в октябре), в 2025 году остался прежним - 1,5% .

Консенсус по инфляции на 2024 год не изменился по сравнению с опросом месячной давности и составил 5,1%. Возвращение инфляции к таргету в 4% аналитики ожидают только в 2025 году.

Как сообщалось, Банк России 27 октября повысил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. Прогноз на 2024 год по росту ВВП ЦБ сохранил на уровне 0,5-1,5%.

ЦБ повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6,0-7,0%, а на 2024 год повысил до 4,0-4,5% с 4,0%.

Аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на всем горизонте - до 9,9% годовых (+0,1 п.п. к октябрьскому прогнозу) в среднем в 2023 году, 14,0% годовых (+1,4 п.п.) в среднем в 2024 году, 9,0% годовых (+0,8 п.п.) в среднем в 2025 году, 7,0% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2026 году. Экономисты также повысили оценку нейтральной ключевой ставки до 6,5% годовых (+0,5 п.п. к октябрьскому прогнозу).

Аналитики пересмотрели траекторию курса в сторону более сильного рубля на всем горизонте, но с прежней тенденцией к постепенному ослаблению. Прогноз среднегодового курса доллара на 2023 год - 85,4 руб. (предполагает средний курс в декабре 2023 года 93,6 рублей за доллар), на 2024 год - 92,0 руб. за доллар (против 94,0 руб. по опросу в октябре), на 2025 год - 93,0 руб. (97,5 руб.), на 2026 год - 94,8 руб. (98,2 руб.).