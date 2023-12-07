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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Китай в ноябре сократил импорт нефти к октябрю на 10%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в ноябре снизился к октябрю более чем на 10% - с 11,531 млн б/с до 10,328 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в ноябре составил 42,45 млн тонн нефти, что на 13,3% меньше, чем в октябре, и на 9,2% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Стоимость приобретенного сырья составила $27,56 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,42 млн тонн в сутки против 1,58 млн тонн в октябре, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 10,328 млн б/с против 11,531 млн б/с месяцем ранее.

Отраслевые аналитики отмечали, что в ноябре спрос на нефть в Китае перешел к снижению на фоне замедления активности нефтеперерабатывающих заводов из-за сокращения маржинальности.

Импорт нефти в период с января по ноябрь зафиксирован в объеме 515,65 млн тонн, что на 12,1% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 8,1%, до $334,9 млрд.

В свою очередь, поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце остались на уровне октября, увеличившись всего на 0,6%, до 4,16 млн тонн. В то же время, это на 34,1% больше, чем в ноябре прошлого года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,5 млрд.

В целом за одиннадцать месяцев 2023 года Китаем было импортировано 43,23 млн тонн нефтепродуктов (на $25,4 млрд), что почти в 1,9 раза больше аналогичного периода 2022 года.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,5 млн б/с.

Основные поставщики нефти в КНР в настоящее время - это Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия и ОАЭ.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует в последующие недели.

Китай Главное таможенное управление
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