AbbVie купит разработчика неврологических препаратов Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания AbbVie Inc. покупает разработчика препаратов для лечения неврологических и психиатрических заболеваний Cerevel Therapeutics Holdings Inc. за $8,7 млрд.

AbbVie сообщила, что заплатит $45 за акцию Cerevel, что на 22% выше стоимости бумаг последней на закрытие рынка в среду. Акции Cerevel подорожали на 15,5% на дополнительных торгах.

Разработки Cerevel, в том числе в сфере лечения шизофрении и болезни Паркинсона, дополнят портфель неврологических препаратов AbbVie.

Советы директоров AbbVie и Cerevel одобрили сделку. Стороны планируют закрыть ее в середине 2024 года.

В портфеле Cerevel пять препаратов, находящихся на стадии клинических исследований, и еще ряд разработок на стадии доклинических исследований.

Приобретение Cerevel начнет позитивно сказываться на прибыли AbbVie без учета разовых факторов с 2030 года, отмечается в пресс-релизе.