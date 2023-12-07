Китай в октябре импортировал рекордный для этого месяца объем природного газа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Китай в октябре 2023 года импортировал рекордный для этого месяца объем природного газа. Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.

В октябре 2023 года Китай импортировал 14,241 млрд куб. м природного газа (суммарный объем трубопроводных поставок и СПГ). Это на 6% выше, чем в октябре 2022 года (13,415 млрд куб. м), и также превышает предыдущий рекорд для этого месяца - октября 2021 года (13,948 млрд куб. м), сообщила таможня страны.

В октябре 2023 года средняя стоимость импорта составила $406 за тысячу кубометров, после $373 в сентябре.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на СПГ и трубопроводные поставки, а также с разбивкой по странам - национальная таможня опубликует в следующие недели.

На рынках азиатского региона в октябре произошло два события, которые могли оказать влияние на конфигурацию экспортных потоков природного газа: 7 октября прошла церемония, посвященная началу поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, а 19 октября "Газпром" и CNPC подписали допсоглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца текущего года.

Принимая во внимание возможные сценарии развития трубопроводных поставок, можно оценивать, что в октябре-2023 они составили около 6 млрд куб. м, увеличившись примерно на 20% к аналогичному месяцу предыдущего года. Китай получает трубопроводный газ у пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Импорт СПГ в октябре мог составить примерно 6,3 млн тонн (около 8,4 млрд куб. м), что примерно на уровне октября 2022 года. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).