Президентом НЛМК избран Сергей Каратаев из ПГК

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "НЛМК" на внеочередном общем собрании 6 января решили избрать президентом (председателем правления) группы НЛМК Сергея Каратаева (ранее возглавлял "Первую грузовую компанию", ПГК), говорится в сообщении компании.

Каратаев сменил на этом посту Григория Федоришина, который занимал должность президента компании с 2018 года.

Решение избрать нового CEO было плановым, его приняли в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла.

"Цели утвержденной стратегии компании на период 2018-2023, выполнение которой было основной задачей Федоришина (занимает пост с 2018 года - ИФ), достигнуты. Сейчас логичная точка ротации под начало нового стратегического цикла и новые задачи", - говорил в ноябре представитель НЛМК, отмечая, что Федоришин остается членом совета директоров ПАО "НЛМК" и будет оказывать всю необходимую помощь своему преемнику.

Сергей Каратаев входил в состав органов управления ряда крупнейших российских и международных компаний, включая ПГК, НЛМК (с 2017 по 2018 год занимал пост и.о.CFO), Novartis International AG, "Ростсельмаш", где занимал высшие руководящие позиции, входил в составы советов директоров.