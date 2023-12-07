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ВТБ прогнозирует возможность возврата к выплате дивидендов по итогам 2025 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует направить прибыль за 2024 год на восстановление капитала с учетом Базельских надбавок, возврат к выплате дивидендов возможен по итогам 2025 года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах форума "Россия зовет!".

ВТБ планирует заработать в этом году свыше 430 млрд рублей, из которых вклад группы "Открытие" в финансовый результат составит 100 млрд рублей. В 2024 году прибыль может сложиться в диапазоне 300-400 млрд рублей.

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Как сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, вся прибыль этого года пойдет на восстановление капитальной базы банка. "Как только мы восстановим капитал, то сможем платить дивиденды. Я считаю, что принцип 50% - это правильный. Я думаю, что он будет восстановлен, но не по итогам этого года", - отметил он.

Пьянов пояснил, что под планом восстановления капитала имеется в виду стандартный утвержденный советом директоров ЦБ план восстановления Базельских надбавок.

ЦБ РФ с 1 января 2023 года ввел послабления к расчету достаточности капитала кредитных организаций, снизив до нуля Базельские надбавки к нормативам и установив пятилетний график их постепенного восстановления.

В качестве меры защиты от существенного сокращения капитала банков ЦБ установил предельный размер распределения прибыли в зависимости от соблюдения установленных значений надбавок. Так, если системно значимый банк соблюдает надбавки на уровне не ниже 3,5%, а банк с универсальной лицензией - не ниже 2,5%, они могут распределять 100% всей прибыли при условии сохранения этого уровня надбавок после ее распределения. Снижение надбавок ниже 3,5% и 2,5% соответственно ограничивает распределение прибыли на уровне не более 50% от прибыли текущего года и 0% нераспределенной прибыли прошлых лет.

"Мы понимаем, что с тем убытком, который понесли из-за санкций в 2022 году (612 млрд руб. - ИФ), и тем финансовым результатом, который у нас есть по итогам 2023 года, нам понадобится еще 2024 год без дивидендов для полного восстановления капитала. И соответственно 2025 год может являться годом, когда в 2026 году за 2025 год, если все пойдет так, как мы планируем, вернуться к идее дивидендов", - сказал он.

ВТБ Андрей Костин
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