Костин спрогнозировал снижение доходов ВТБ и всего сектора в 2024 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ ждет снижения доходов банка и всего сектора в 2024 году на фоне жесткой денежно-кредитной политики и мер охлаждения потребительского кредитования, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Этот год очень успешный не только для ВТБ, но для всего банковского сектора. Вы знаете, я вам докладывал в прошлом году, банк сильно пострадал от того, что против нас просто беспредел был абсолютный: у нас отобрали зарубежные банки, у нас сейчас их ликвидируют. Мы понесли, конечно, серьезные потери. Но в этом году мы серьезно компенсировали это. Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль - где-то в 420 млрд рублей, что, конечно, очень существенно. Важно, что мы сумели быстро перестроиться. Потеряв западные рынки, мы сфокусировались, конечно, прежде всего, на России, но не только - и на дружественных рынках", - заявил Костин.

По его словам, филиал ВТБ в Шанхае за год удвоит оборот своей деятельности, что отражает позитивное развитие российско-китайских торгово-экономических отношений.

"Но надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского", - заявил глава ВТБ.

Он также рассказал, что ВТБ в начале 2024 года представит новую стратегию развития группы.

"Она, конечно, будет учитывать те колоссальные изменения, которые произошли в целом в банковской сфере. Но я думаю, что мы сегодня с большим оптимизмом смотрим вперед. У нас такое настроение", - сказал Костин.

ВТБ улучшил прогноз по прибыли на этот год до свыше 430 млрд рублей с прежнего таргета более 420 млрд рублей, в 2024 году прибыль может сложиться в диапазоне 300-400 млрд рублей, говорил на прошлой неделе первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.