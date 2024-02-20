ВТБ подтвердил планы рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ подтвердил планы не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года.

"Менеджмент будет предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года", - заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в 2023 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО на уровне 432,2 млрд рублей. Однако руководство банка не раз говорило, что вся прибыль 2023 года пойдет на восстановление капитальной базы ВТБ.

"Как только мы восстановим капитал, то сможем платить дивиденды. Я считаю, что принцип 50% - это правильный. Я думаю, что он будет восстановлен, но не по итогам этого года", - говорил в декабре 2023 года глава ВТБ Андрей Костин.

Возврат к выплате дивидендов возможен по итогам 2025 года, отмечал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

На конференц-звонке с аналитиками во вторник Пьянов подтвердил, что возобновление выплаты дивидендов возможно в 2026 году.

"По нашей стратегической финансовой модели первая возможность выплаты дивидендов, если все пойдет, как мы планируем, предусмотрена в 2026 году за 2025 год", - заявил он.

Он также подтвердил, что размер дивидендов по итогам 2025 года, заложенный в стратегическую финансовую модель группы, составляет 80 млрд рублей.

"Конечною, мы хотели бы стабильно провозгласить (коэффициент выплат - ИФ) 50% от чистой прибыли (...) Нужно понимать, что есть расчетный календарный момент, когда мы сможем это сделать, и это напрямую связано как раз с графиком восстановления надбавок (к достаточности капитала - ИФ) и то, как мы по нему будем идти. Любое опережение этого графика или заработок большей прибыли, чем в нашей стратегии, будет приближать этот момент времени", - заявил топ-менеджер.